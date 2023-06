Chieti, calciomercato: primi rinnovi e obiettivi prestigiosi per difesa e attacco

Iniziano le manovre di mercato del Chieti. Il dg Sartiano sta chiudendo in queste ore i rinnovi, prima di tuffarsi nella caccia ai rinforzi. Accordi chiusi con l’esterno difensivo Marino e il centrocampista Masawoud. Due giocatori preziosi per il tecnico Chianese sia a livello tecnico-tattico che ambientale, essendo molto apprezzati dai tifosi neroverdi. Marino e Masawoud non saranno gli unici elementi dell'ultimo campionato a giocare ancora un altro anno all'Angelini. Avviati i contatti per i rinnovi di D’Innocenzo, Romagno, Mercuri, Di Prisco, Bregasi, Mancini, Barbetta, Di Meo e il capitano Spinelli, che lascorsa stagione ha guidato il pacchetto arretrato con Di Renzo e Salto. Il difensore argentino sembra destinato a partire, ma in casa Chieti sarebbe già pronta l’alternativa: Gallo, proveniente dal Cassino (3 gol in 32 partite). Gallo ha militato in Abruzzo anche con Francavilla e Notaresco. Idee ambiziose per l'attacco: nel mirino c'è il bosniaco Marko Maletic. Difficile arrivare all'albanese Vuthaj, ex Foggia e Novara, inseguito anche da diverse società di C. Niente da fare per Alonzi: resterà al Trastevere. Non è un obiettivo Dos Santos, l'ex Avezzano non ha le caratteristiche giuste per l'attacco di Chianese.