Beach Soccer: l'Agenzia Lemme di Vasto si laurea campione d’Abruzzo

L’Agenzia Lemme Vasto è campione d’Abruzzo di Beach Soccer. I biancorossi si sono aggiudicati la finalissima della Beach Arena gestita dall’Asd Gianima Soccer di Vasto Marina, nel campionato regionale di Serie B organizzato dal comitato regionale Lnd Abruzzo.

Partita decisa ai calci di rigore: 5-4 sui rivali del Futsal Vasto in una partita combattuta, vivace e divertente. Un successo anche di pubblico, che conferma la passione della città vastese per la disciplina. In tanti infatti dagli spalti hanno assistito alla finalissima nella Beach Arena di Lungomare Duca degli Abruzzi a Vasto Marina.

L’Agenzia Lemme Vasto conquista così il diritto ad iscriversi alla fase nazionale di Serie B in programma i primi di agosto a Viareggio. Terzo posto per il Chiari Dorando, che ha avuto la meglio per 8-2 sul Città di Casalbordino, nell'altra finale.

La soddisfazione della Responsabile del Beach Soccer del Comitato regionale Lnd Abruzzo, Flavia Antonacci.

"Una due giorni all'insegna del sano agonismo e del divertimento. Il riscontro decisamente positivo delle otto società partecipanti ci ha confermato che il Beach Soccer è una disciplina che riesce ad appassionare tutti coloro che ci si avvicinano. C'è ancora tanto lavoro da fare, ma rispetto agli obiettivi prefissati per la stagione 2023 abbiamo raggiunto ottimi risultati con la Coppa Abruzzo, a giugno, e con la Serie B, in questo fine settimana. Siamo già pronti per iniziare a lavorare sulla programmazione delle attività della stagione 2024".