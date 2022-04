Il pugile Cavallucci e l'allenatrice Gabrielli incontrano gli studenti del Liceo "Gonzaga"

Emozioni, sorrisi, lacrime: Emanuele Cavallucci e Alessandra Gabrielli hanno conquistato il cuore degli studenti del Liceo "Gonzaga" di Chieti questa mattina. Il pugile professionista teatino e l'allenatrice di calcio e futsal femminile, ex giocatrice di serie A, hanno raccontato le loro storie, i loro percorsi umani e sportivi, lasciando i ragazzi dello storico istituto della città a bocca aperta.

L'incontro rientrava nelle tappe di avvicinamento al concorso di letteratura sportiva e fotografia riservato alle scuole superiori di tutto la regione, "Terrazza d'Abruzzo sullo Sport", organizzato dal "Centro Studi Sport&Valori" per la prossima estate a Guardiagrele.

Questa mattina l'appuntamento all'Istituto Gonzaga di Chieti: tutti gli studenti radunati in palestra (in due turni per rispettare il distanziamento) alla presenza della dirigente Daniela Mezzacappa, che ha fatto gli onori di casa, e della Coordinatrice di Educazione Fisica e Sportiva della provincia di Chieti, Roberta Borrone. Il giornalista e presidente di Sport&Valori, Luigi Milozzi, e il responsabile marketing, Giampiero Davide, hanno accompagnato all'incontro con gli alunni l'allenatrice della Cantera Adriatica Pescara, ed ex calciatrice professionista, Alessandra Gabrielli, e il pugile teatino Emanuele Cavallucci.

Le emozioni sportive e di vita raccontate dai due testimonial hanno letteralmente catturato l'attenzione dei ragazzi che si cimenteranno sulle tracce del concorso. Racconti di vita che si intrecciano con i valori dello sport: alla fine tante domande, abbracci e attenzioni per i due protagonisti dello sport abruzzese. Prossimo appuntamento sabato 23 aprile all'Istituto "Vittorio Emanuele II" di Lanciano.