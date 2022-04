A Chieti la presentazione del premio “Terrazza d’Abruzzo sullo sport” con un omaggio alla vittoria dei Mondiali dell'82

Arriva la prima edizione del premio “Terrazza d’Abruzzo sullo Sport”, che si terrà a Guardiagrele la prossima estate, dal 7 al 9 luglio.

La presentazione ufficiale sarà in prefettura a Chieti, mercoledì 6 aprile, quando verranno svelati il programma della manifestazione, i nomi dei premiati più illustri e gli eventi collaterali.

“Terrazza d’Abruzzo sullo Sport è un concorso letterario e fotografico dedicato agli studenti delle scuole superiori di tutto l’Abruzzo, presentazioni di libri sullo sport, stelle del mondo sportivo nazionale e abruzzese, mostre: un evento mai visto prima nella nostra regione, che vuole coinvolgere i giovani, rinsaldare i valori più sani e alti dello sport, di tutte le discipline nessuna esclusa, e vuole valorizzare il territorio e le sue eccellenze.

Il premio, ideato dal “Centro Studi Sport & Valori”, è organizzato dal Comune di Guardiagrele. Il clou la sera di sabato 9 luglio, con le premiazioni e la presenza di Federica Cappelletti, moglie dell’indimenticabile Paolo Rossi, che presenterà il suo libro “Per sempre noi due”, in una serata dedicata ai 40 anni dalla vittoria del “Mundial” del 1982.

Alla presentazione di mercoledì sarà presente anche uno dei testimonial dell’evento, l’ospite d’onore Antonio Tartaglia, oro olimpico ai Giochi invernali del ’98 nel bob, e molti altri sportivi che hanno aderito all’iniziativa, come l’allenatore ed ex calciatore Gianluca Colonnello, l’ex calciatore Antonio Martorella, la giocatrice di futsal Aida Xhaxho, l’allenatrice di calcio Alessandra Gabrielli, e altri ancora.

Sempre nella giornata del 6 aprile, in occasione della “Giornata internazionale dello Sport per lo Sviluppo e la Pace”, su iniziativa del club Unesco di Chieti, il “Centro Studi Sport & Valori” assegnerà tre riconoscimenti speciali a grandi protagonisti dello sport abruzzese, messaggeri di pace e solidarietà: l’olimpionico Antonio Tartaglia, la società Victoria Cross Ortona, militante in Prima categoria e simbolo di integrazione sociale, e la società giovanile Roseto Calcio, che da anni si contraddistingue nel panorama regionale per l’accoglienza ai ragazzi meno fortunati e che attualmente ospita due giovani rifugiati provenienti dall’Afghanistan e dall’Ucraina.