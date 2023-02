Futsal, Serie A Femminile: cinquina del Tikitaka alla Lazio

Match a senso unico: il Tikitaka Francavilla domina in lungo e largo il campo biancoceleste e porta a casa una vittoria strepitosa grazie alla tripletta di Xhaxho, il gol in apertura di Tampa e la rete di Cortés. Le abruzzesi romponmo subito il ghiaccio. Succede tutto in 21 secondi: Tampa recupera palla e sblocca il punteggio in favore delle compagne di squadra. Inizio col botto e con grande grinta per il Tikitaka. In effetti c’è ancora entusiasmo da recuperare tra le giallorosse, dopo alcuni risultati non proprio consoni al percorso instradato a inizio campionato. E la voglia di riscatto non si limita di certo alla scorsa vittoria con la Vip. Ma il Tikitaka Francavilla, oggi, conferma il suo ritorno nel pieno delle forze. Il raddoppio non tarda ad arrivare e Xhaxho, dopo una serie di rinvii, deposita prontamente il pallone nella porta sguarnita della Lazio. Prosegue bene, ma forse il quintetto di Gayardo, legittimato dalla superiorità tecnica, si adagia un po’ troppo sul doppio vantaggio e spreca qualche occasione, peccando un po’ di leggerezza. Poi, però, riprende a ruggire. Il fallo in area di Marques ai danni di Cortés è solo un pretesto per spingere le abruzzesi a gonfiare il risultato. È calcio di rigore e Xhaxho lo trasforma in 0-3, spiazzando Farinelli. Il riposo porta consiglio e il Tikitaka torna in campo mettendo, per quanto possibile, ancor più qualità e convinzione. Cortés sigla il poker con facilità, grazie anche alla complicità (involontaria) di Vasquez che devia la palla che termina in rete. Nel rush finale Xhaxho buca Farinelli sul primo palo, realizza la sua prima tripletta in maglia giallorossa e chiude la gara. Prossimo appuntamento in casa, al PalaRoma, domenica 5 marzo, ospite il Rovigo Orange.

LAZIO - TIKITAKA FRANCAVILLA 0-5: il tabellino

LAZIO: 12 Farinelli, 1 Umbro, 2 Pantano, 3 Di Marco, 4 Vazquez, 5 Siclari, 6 Barca, 10 Marques, 13 Merante, 17 Pinheiro, 19 D'Angelo, 20 Grieco. All. Chilelli

TIKITAKA FRANCAVILLA: 1 Duda, 5 Tampa, 7 De Siena, 9 Gerardi, 10 Xhaxho, 11 Bettioli, 13 Zinni, 14 Cortés, 17 Papponetti, 21 Prenna, 23 Pezzolla, 90 Merlenghi. All.: Gayardo.

ARBITRI: Dimundo di Molfetta, Pezzuto di Lecce; crono: Bottini di Roma 1.

MARCATRICI: pt 0’ 21” Tampa (T); 2’ 57” Xhaxho (T), 14’ 46” Xhaxho (T, rig.); st 7’ 20” Cortés (T), 14’ 40” Xhaxho (T).

AMMONITE: Xhaxho (T), ammonito mister Chilelli (L) per proteste, Siclari (L), Marques (L), Grieco (L).