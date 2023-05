Il Città di Chieti trionfa nell'Under 17: è campione d'Abruzzo

Ennesima soddisfazione stagionale per il Città di Chieti: la formazione Under 17 del presidente Fabio La Valle si laurea campione d'Abruzzo al Palaroma di Montesilvano. Giornata indimenticabile per i neroverdi, che vincono il titolo e fanno il bis con la Coppa Italia dei mesi scorsi. Ora la prima squadra attende la finale play-off di serie C1 per sognare la serie B. Ieri una finale dai due volti: primo tempo di marca Sport Center, col Città di Chieti fortunato a chiudere sotto di soltanto un gol. Nella ripresa neroverdi più concreti, capaci prima di pareggiarla e poi di prendere il largo. Ma i celanesi non muoiono mai, e si riportano a meno uno a pochi giri di lancette dal termine. Nel recupero il Città di Chieti rimette al sicuro il punteggio e alla fine alza al cielo la coppa di Campioni d'Abruzzo under 17.

Nella finale Under 15, delusione per il Futsal Vasto: vince la Real Dem, che controlla la gara sin dai primi minuti e colpisce gli avversari nelle occasioni propizie con la doppietta di Orsini, rintuzzando gli attacchi della Futsal Vasto e proponendosi in ripartenza sempre con pericolosità. Negli ultimi istanti del match i vastesi accorciano, ma ormai è troppo tardi, e la coppa va al Real Dem. Premiazioni in campo con i vertici della LND Abruzzo ad omaggiare atleti, staff e arbitri delle due finali.

UNDER 15, REAL DEM CALCIO A 5 - FUTSAL VASTO 3-2: il tabellino

REAL DEM CALCIO A 5: Perrini, Kourouma, D’Andrea, Fragassi, Orsini, Sulli, Olivieri, Di Cesare, Pica C., Pica M., Granito. Allenatore: Enea D’Alonzo.

FUTSAL VASTO: Salvatorelli, Tinari, Arfaoui, Vitullo, Neri, D’Urbano, D’Ermilio, Cipollone, Cupaioli, Stivaletta, Laccetti, Ronzitti, Allenatore: Salvatore Trapani.

Marcatori: 5pt Orsini (R), 12pt Orsini (R), 19 pt Cipollone (F), 5st Sulli (R), 25st Stivaletta (F).

UNDER 17, CITTA’ DI CHIETI - SPORT CENTER CELANO 8-4: il tabellino

CITTA’ DI CHIETI: Nicolò, De Leonardis, Di Vincenzo, Freschi, D’Angelo, Cavallo, Ferrari, Di Cristofaro, Di Pasquale, Crusafio, Stella, Saraullo. Allenatore: Leonardo Nucilli.

SPORT CENTER CELANO: D’Ovidio V., Paris, Marianetti, Luccitti, D’Ovidio L., Montagliani, Pizzardi, Maceroni, Onnembo, El Hazhouz, Ranalletta V., Ranalletta B. Allenatore: Roberto Onnembo.

Marcatori: 4pt Onnembo (S), 15 pt Ranalletta B. (S), 21pt Di Vincenzo (C), 5st Di Cristofaro (C), 12st Crusafio RIG (C), 14st Ferrari (C), 16st Ferrari (C), 21st Luccitti (S), 22st Onnembo (S), 28st D’Angelo (C), 31st Crusafio (C), 32st Ferrari (C).