Festa Città di Chieti, la Coppa Italia è tua

Trionfo Città di Chieti: la Coppa Italia di Serie C1 di futsal è neroverde. La squadra di coach Fabiano Di Muzio vince il trofeo e si appresta a sbarcare nella fase nazionale della competizione, che spalanca le porte verso la Serie B, obiettivo non più nascosto per la società del presidente Fabio La Valle. Nelle gare interregionali, i neroverdi sfideranno le vincenti di Campania e Molise (troveranno il Torremaggiore, formazione pugliese iscritta alla C1 molisana). S'inizia il 21 febbraio prossimo con la sfida Campania-Molise, Città di Chieti in campo contro la perdente in trasferta (28) e poi nella terza sfida giocherà in casa (a Bucchianico, il 4 marzo). Poi quarti di finale di andata e ritorno contro la vincente del triangolare Lazio-Toscana-Umbria, prima delle Final Four. Ieri il successo nell'ultimo atto delle Final Eight di categoria, al Palaroma di Montesilvano, con un 3 a 1 senza storia sullo Sport Center Celano.

Orgoglio La Valle: "Vittoria del progetto"

La soddisfazio del presidente La Valle: "E' la seconda Coppa Italia di C1 che vinciamo, in precedenza avevamo vinto anche la Coppa Abruzzo in C2 e in Serie D - dice il numero uno della società teatina - . L'ultima volta avevamo vinto in C1 cinque anni, era proprio l'8 gennaio del 2018, anno della promozione in B al termine di una stagione pazzesca, senza perdere nemmeno una partita. Ma questa volta il sapore della vittoria è completamente diverso, dopo il fallimento dalla B siamo ripartiti con un progetto fatto di giovani: vincere la Coppa con 9/\12 in distinta che non hanno nemmeno 20 anni, e un roster di età media di 19,8 anni, è davvero una gioia. Dei nove giovani, otto sono cresciuti nel nostro settore giovanile, ad eccezione di Villa, prelevato dal Popoli. Tutto questo rende il successo a dir poco stratosferico".

La finale

Dopo qualche minuti di assestamento, il Città di Chieti sblocca la partita e mette lde mani sulla Coppa: al 7' Villa firma l'1 a 0 che fa esplodere il settore dei tifosi neroverdi, che riempivano la tribuna di un Palaroma stracolmo e rumoroso, da categoria superiore. La partita è aperta è combatutta, con un show - per qualità e ritmi - decisamente di altissimo livello. Il risultato resta inchiodato fino a pochi secondi prima della sirena: il cronometro segna 19’41” quando il tiro di Della Valle costringe Pompili alla corta respinta e facilita il tap in di Pica. Teatini al riposo sul 2 a 0 e con la sensazione di poter davvero alzare al cielo la Coppa. Il Celano torna nella ripresa con il portiere di movimento. I marsicani attaccano a pieno organico e il Città di Chieti sfiora più volte il tris, ma soffre e si difende, sfruttando anche i falli. Dopo 14', i neroverdi hanno esaurito il budget disponibile: sesto fallo e tiro libero per lo Sport Center, che De Oliveira realizza (sulla respinta del portiere De Luca) per il 2-1 che riapre la partita. Lo Sport Center potrebbe pareggiarla: secondo tiro libero a disposizione, ma De Luca neutralizza il tiro di Paris. A 2' dalla sirena, Toto con un tocco d'esterno fa esplodere la festa teatina: 3-1. La Coppa è neroverde.

Città di Chieti-Sport Center Celano 3-1: il tabellino

CITTA’ DI CHIETI. De Luca, Nucilli, Sprecacenere, Toto, Della Valle, Ciommi, Stefanachi, Pica, Petaccia, Villa, Di Paolo, Mencarini. All.: Di Muzio

SPORT CENTER CELANO: Emerico, Pompili, Crescimbello, Panacci, Di Curzio, De Oliveira, Paris, Tiberi, Taccone, Fantauzzi, Stefanucci. Felli. All.: Di Domenico

ARBITRI: Innaurato di Lanciano e De Michele di Vasto, crono: Casciato di Lanciano

MARCATORI: pt 7’ Villa (CC), 19’41” Pica (CC), st 14’20” De Oliveira (SC), 18’ Toto (CC).