A Casoli la festa del ciclismo regionale e le premiazioni dei campioni della stagione 2023

Sabato 20 gennaio a Casoli grande festa del ciclismo regionale e premiazioni dei campioni della stagione 2023 organizzate dal comitato regionale Federciclismo Abruzzo del presidente Mauro Marrone.

L’appuntamento con i campioni del ciclismo abruzzese dell'ultima stagione è alle 16, nela sala polivalente del Comune.

In scena il meglio delle due ruote, in ambito nazionale e regionale, delle categorie agonistiche ed amatoriali grazie agli atleti che nel corso dell’anno solare 2023 sono riusciti ad ottenere risultati strabilianti in alcune specialità di questo sport (strada, fuoristrada, attività amatoriale e giovanile), con la consegna di premi e di riconoscimenti a livello individuale e di società, più la borsa di studio “Pedalo anche a Scuola” e alcuni riconoscimenti dedicati al fair play e al settore dei giudici di gara.