Torna il Camp per portieri di Stefano Mammarella

Torna il Camp per portieri di Futsal di Stefano Mammarella. Circa 50 ragazzi, dai 9 anni in su, attesi come ogni anno - questa è la 7a edizione - da tutta Italia – Calabria, Piemonte, Trentino, Veneto e non solo – per lavorare e scoprire i segreti del mestiere del portierone teatino, oggi 38enne e numero uno del Futsal Pescara 1997, ma in passato tra i pali di Cus Chieti, Montesilvano (campione d'Europa 2011) e AcquaeSapone Unigross, oltre che della Nazionale italiana. Mammarella per ben quattro volte è stato il vincitore dei Futsal Awards come migliore del mondo nel suo ruolo. Si parte il prossimo 16 luglio e si lavorerà in campo fino al 19.

Tutti in campo per vivere un sogno e ricalcare, si spera, le gesta del grande Numero uno teatino. A qualcuno l’impresa è riuscita, basti ricordare l’esperienza del giovane veneto Alessandro Fior, 21 anni, tesserato dall’Acqua&Sapone dopo aver partecipato al Camp nell’estate del 2018: dopo aver esordito in serie A, quest'anno è stato titolare tra i pali dell’Hellas Verona. Allenamenti e prevenzione infortuni curati da Gonzalo Santangelo, campione d’Italia 2021 con il Montesilvano Femminile (e finalista scudetto con il Futsal Pescara Femminile quest'anno).

Al Palazzetto dello sport di Cepagatti ci sarà una squadra di tecnici e atleti di alto livello: il preparatore dei portieri del Futsal Pescara, Luca Di Eugenio, assieme proprio a Stefano Mammarella, poi Luca Cornacchia, Francesco Mambella e Piero Mazzocchetti.