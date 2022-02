Morto Tito Stagno, due anni fa la visita dello storico giornalista a Chieti

È morto a 92 anni Tito Stagno, storico giornalista della Rai, il cui nome resta legato alla sera del 20 luglio 1969, quando raccontò ai telespettatori lo sbarco sulla Luna. È stato uno dei più popolari conduttori del telegiornale Rai negli anni sessanta e nei primi anni settanta.

A dicembre del 2019, mentre era in Abruzzo per partecipare ad un convegno medico, ebbe modo di visitare per la prima volta la città di Chieti, invitato dall’amico giornalista Stanislao Liberatore. Quel giorno lo si vide a passeggio con la moglie Edda Lavezzini sotto i portici e lungo corso Marrucino. Il telecronista rimase affascinato dalla bellezza della città, quasi rammaricandsi di non esservi venuto prima.

“È una città dalla storia straordinaria e ultra millenaria” commentò. "Credo che sia questo un aspetto da valorizzare sempre meglio e sul quale lavorare in futuro”.