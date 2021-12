Zona industriale Chieti Scalo, Torto (M5s): "Due aree verranno riqualificate grazie ai fondi Pnrr"

"Due aree che verranno riqualificate a Chieti grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, 8 in tutto l'Abruzzo. Una buona notizia per la città che da troppi anni aspetta la riqualificazione delle aree nella zona industriale di Chieti Scalo ricadenti nel Sito inquinato di interesse regionale”.

Ad annunciarlo è la deputata bucchianichese del Movimento 5 Stelle, Daniela Torto.

“Si tratta di una superficie di circa 35mila metri quadrati in zona Salvaiezzi ricadente nel Sir e del sito ex Eco Trans S.r.l. con una superficie di 13517 metri quadrati. Grazie ai fondi del Pnrr faremo dei grandi passi avanti per restituire alla città di Chieti ed in particolare allo scalo, un’area della città inutilizzabile a causa dell’inquinamento”.

Torto ringrazia l'ex presidente del consiglio Giuseppe Conte "che ha permesso al nostro Paese di ottenere i fondi necessari per la ripartenza e per intraprendere questo percorso di ripresa e di crescita in chiave fortemente ecologica".