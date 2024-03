Proclamazione ufficiale per il presidente di giunta e i nuovi consiglieri regionali: i voti definitivi

Sono stati proclamati i nuovi Consiglieri regionali e il Presidente della Regione Abruzzo. Alle 14.10 di oggi, 27 marzo, infatti, la Corte d'Appello dell'Aquila ha comunicato al Consiglio regionale dell'Abruzzo i nomi degli eletti per la dodicesima legislatura con la certificazione dei voti validi per ciascun candidato.

Marco Marsilio è stato proclamato Presidente della Regione Abruzzo con 328.334 voti.

Maggioranza: per la lista “Fratelli d’Italia con Giorgia Meloni": Mario Quaglieri (nella circoscrizione L’Aquila con 11.754 preferenze), Massimo Verrecchia (L’Aquila, 7.761), Luca De Renzis (Pescara, 4.732), Leonardo D’Addazio (Pescara, 4.480), Tiziana Magnacca (Chieti, 9.635), Nicola Campitelli (Chieti, 8.534), Paolo Gatti (Teramo, 10.878), Umberto D’Annuntiis (Teramo, 7.416). Per "Forza Italia”: Roberto Santangelo (L’Aquila, 9.587), Lorenzo Sospiri (Pescara, 8.835), Daniele D’Amario (Chieti, 5.417) ed Emiliano Di Matteo (Teramo, 4.078). Per “Lega Salvini Abruzzo”: Emanuele Imprudente (L’Aquila, 7.028) e Vincenzo D’Incecco (Pescara, 5.974). Per la lista “Marsilio presidente": Gianpaolo Lugini (L’Aquila, 1.010) e Luciano Marinucci (Chieti, 2.164). Per “Noi Moderati”: Marianna Scoccia (L’Aquila, 5.282).

Opposizione: Luciano D’Amico, in quanto candidato Presidente giunto al secondo posto, diventa consigliere regionale con 283.385 voti. Per il “Partito democratico”: Pierpaolo Pietrucci (L’Aquila, 5.833), Antonio Blasioli (Pescara, 9.899), Antonio Di Marco (Pescara, 4.186), Silvio Paolucci (Chieti, 8.691), Sandro Mariani (Teramo, 7.533) e Dino Pepe (Teramo, 7.377); Per “Abruzzo Insieme": Vincenzo Menna (Chieti, 2.696) e Giovanni Cavallari (Teramo, 4.722). Per il “Movimento 5 stelle": Erika Alessandrini (Pescara, 2.385) e Francesco Taglieri Sclocchi (Chieti, 2.162). Per la lista “Azione - D’Amico - Socialisti Popolari Riformatori”: Enio Pavone (Teramo, 2.682). Per “Alleanza Verdi Sinistra – Abruzzo progressista e solidale”: Alessio Monaco (Chieti, 2.133).

Il primo Consiglio regionale della nuova legislatura verrà convocato dal consigliere anziano, Luciano Marinucci, non prima di 10 giorni e non oltre 20 a partire dalla proclamazione.