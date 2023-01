Primarie Pd, il chietino a sostegno della candidatura di Elly Schlein con "Parte da noi"

In vista della primarie nazionali del Pd, in programma il 26 febbraio, in provincia di Chieti si è costituito il coordinamento provinciale “Parte da noi” a sostegno della candidatura di Elly Schlein a segretaria del partito democratico.

L’assessore alla Cultura del Comune di Francavilla al Mare Cristina Rapino fa capo al coordinamento composto altresì da Emanuele Felice, docente universitario di Storia dell’Economia e componente della commissione costituente nazionale del Pd; Annachiara Di Lorenzo, presidente provinciale dei Giovani Democratici e responsabile regionale del Dipartimento parità di genere dei Gd: Ernesto Graziani, sindaco di Paglieta; Annamaria Marisi, del comitato Schlein di Vasto; Simone Dal Pozzo, avvocato e già sindaco di Guardiagrele; Paride Paci consigliere comunale Pd di Chieti. Il comitato provinciale sarà inoltre allargato ai componenti dell’assemblea nazionale Pd eletti in provincia di Chieti, agli amministratori, ai rappresentanti di associazioni e forze politiche esterne al Pd che sostengono Elly Schlein.

“Nostro vivo desiderio - ha dichiarato la portavoce Cristina Rapino - è lavorare nello spirito della candidatura di Elly Schlein per favorire il rinnovo della classe dirigente del partito, con metodo inclusivo e aperti al confronto, per recuperare chi negli anni si è allontanato e per conquistare le nuove generazioni che oggi si battono per il lavoro, la giustizia sociale e l'emergenza climatica”.