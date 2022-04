In piazza Trinità la raccolta delle uova di Pasqua: l'iniziativa dei Giovani Udc

Una raccolta di uova pasquali, giochi e libri da destinare al reparto di pediatria dell’ospedale clinicizzato di Chieti. È l’iniziativa promossa dalla responsabile Giovani Udc Abruzzo, Mariastella D’orazio.

La raccolta si terrà giovedì 14 Aprile dalle ore 9 alle 11,30 nella sede del partito in piazza Trinità a Chieti.

"Un gesto - dice D'Orazio - di condivisione, emozione e solidarietà al quadrato che si rinnova dimostrando che è semplice ricevere del bene facendo del bene".

La segretaria cittadina Udc Fabiana Desiderio e la responsabile femminile Laura Melchiorre sottolineano l'importanza di "un gesto che ci fa sentire vicini a tutti i piccoli guerrieri. Questa raccolta dovrà essere un punto di partenza soprattutto per noi giovani, per far sentire la nostra presenza attiva e forte. Speriamo che tutti i cittadini raccolgano favorevolmente l’iniziativa”.