Palazzine Ater sgomberate a Ortona: arriva un ristoro di 2mila euro per famiglia

“Presto arriverà un contributo economico di 2mila euro, per ogni residente, alle famiglie della palazzina numero 27 dell’Ater a Ortona, sgomberata nella notte tra il 5 e il 6 ottobre a causa di danni strutturali”. A farlo sapere è la consigliera regionale del Movimento 5 Stelle, Barbara Stella, a margine dell’ultimo consiglio regionale.

"Con un mio emendamento, approvato all’unanimità -dice Stella - è stato previsto un sostegno economico per queste famiglie che in queste dure settimane stanno attraversando difficili momenti, anche di natura economica. Da quando hanno abbandonato le loro case in piena notte, i residenti non possono ancora rientrare all’interno degli appartamenti per recuperare i loro beni. Questo li ha portati a dovere affrontare diverse spese, anche per beni di prima necessità, aggravando ulteriormente una situazione già molto complessa. I quartieri e gli alloggi popolari sono troppo spesso luoghi dimenticati e lasciati all’abbandono, con il rischio di aggravare le difficoltà nella vita quotidiana di tanti cittadini, come nel caso di Ortona”.

L'augurio di Stella è che "anche grazie alla proroga del Superbonus, misura ideata dal Movimento 5 Stelle che come confermano i dati è stato un volano per l’intera economia nazionale, che la Regione Abruzzo e tutte le Ater si adoperino al più presto per un recupero e un efficientamento energetico di tutta l’edilizia residenziale pubblica. È necessario agire in fretta per non perdere un’occasione unica per il nostro territorio e per questo chiedo che questa azione venga posta tra le priorità di chi amministra la nostra Regione. Questi sono gli investimenti pubblici che i nostri concittadini ci chiedono ormai da tempo e a cui è doveroso dare una risposta al più presto".