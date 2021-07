Il ministro Patuanelli a Vasto per sostenere la candidata sindaco Carinci

Il ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali Stefano Patuanelli arriva a Vasto Marina, domenica 25 luglio, dalle ore 21, in piazza della Guardia Costiera.

Il ministro sarà al gazebo della candidata sindaco del Movimento 5 stelle Dina Nirvana Carinci.

"La presenza del ministro dell’Agricoltura - commenta Carinci - è significativa per la nostra comunità e per il progetto 'ChiAmaVasto', che stiamo portando avanti. Un dialogo aperto con le istituzioni romane, grazie alla continua interlocuzione dei nostri parlamentari Castaldi e Grippa, sicuramente potrà portare buoni frutti per Vasto, se tutto ciò sarà accompagnato da un’amministrazione comunale all'altezza della sfida. Sono lieta pertanto di poter avere ospite nel nostro territorio il ministro Patuanelli".

Lunedì 26, il ministro e la candidata sindaco visiteranno alcune aziende agricole e vitivinicole della zona. Patuanelli, inoltre, incontrerà la marineria locale, “asset” strategico importantissimo per l'economia della zona.