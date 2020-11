Rinnovamento nell'Udc Chieti: assegnati nuovi incarichi

Cambio della guardia nell'organigramma dell'Udc Chieti, dopo le dimissioni del presidente Giuseppe Marcuccitti.

Il segretario comunale Fabiana Desiderio ha affidato l'incarico di responsabile femminile a Laura Melchiorre, mentre Mariastella D'Orazio sarà quella giovanile. Roberta De Quarto, infine, si occuperà dei rapporti con l'università.

"Ringrazio - dice Desiderio - il presidente Marcuccitti per il ruolo svolto in questi anni con solerzia e capacità. L'esigenza di nominare una squadra che diventi subito operativa per l'Udc Chieti - spiega - coincide con l'esigenza di rinnovamento del partito costituito da liberi cittadini, uomini e donne che lavorano e investono su Chieti, che intendono portare le loro competenze, mettersi al servizio della città e condividerne le problematiche, con l'intento di rinnovare il concetto di fare politica con umiltà ed empatia, persone che abbiano come obiettivi principali rilevare e rendere note problematiche e difficoltà contribuendo a risolverle e promuovere attività che favoriscano lo sviluppo sociale ed economico della città".

L'Udc è al lavoro per un'iniziativa di Natale che coinvolgerà l'associazione Capanna di Betlemme e i commercianti: si tratta di una giornata di solidarietà, in programma il prossimo 19 dicembre, a meno di ulteriori restrizioni Covid.