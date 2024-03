Tappa teatina anche per Stefano Bonaccini: "Uniti si vince"

Tappa anche a Chieti per il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini che questo pomeriggio ha incontrato candidati, amministratori e cittadini in centro storico prima di raggiungere Pescara per un comizio.

Una pausa caffè e una passeggiata tra i vicoli del centro per ribadire che "se il Pd è unito il centrosinistra può vincere anche in Abruzzo“.

“L’Abruzzo può svoltare come successo in Sardegna. C'è un clima di fiducia. I sondaggi non contano nulla, contano i voti” ha detto Bonaccini parlando del candidato del centrosinistra Luciano D’Amico.