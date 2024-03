Elezioni regionali, aperture straordinarie dell'ufficio anagrafe e di quello elettorale a Chieti: gli orari

In occasione delle elezioni regionali in programma domenica 10 marzo, l'ufficio anagrafe del Comune di Chieti, in corso Marrucino 81, ha previsto una serie di aperture straordinarie per il rilascio della carta d'identità.

In particolare, sarà aperto sabato 9 marzo, dalle 8 alle 14, e domenica 10, dalle 8 alle 16.

Apertura straordinaria anche per l'ufficio elettorale di via delle Robinie 5, per il rilascio della tessera elettorale. Di seguito il calendario delle aperture.