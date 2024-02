Elezioni regionali, il ministro Matteo Salvini a Chieti per incontrare i candidati della Lega

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini arriva a Chieti per incontrare i candidati della Lega alle elezioni regionali del 10 marzo e gli elettori. Il vicepremier sarà al palazzo della Provincia martedì 27 febbraio, alle ore 17.

La comunicazione arriva dal segretario regionale della Lega Abruzzo e sottosegretario di Stato al Masaf Luigi D'Eramo: “Dopo la visita dell'8 febbraio scorso all'Aquila per presentare i candidati delle quattro liste, Salvini torna in Abruzzo - dice - per un momento di incontro e confronto e per rinnovare il solido legame che ha con la nostra regione, in cui la Lega vuole continuare a essere determinante. Il grande lavoro fatto in questi cinque anni ha ridato credibilità all’Abruzzo, che è tornato a crescere”.

Parteciperanno il sottosegretario D'Eramo, il presidente della commissione bicamerale di Controllo enti previdenziali Alberto Bagnai e il coordinatore provinciale della Lega Chieti Maurizio Bucci.