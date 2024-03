L'Abruzzo alle urne domenica: 1.208.276 elettori e 1.634 seggi

Sono 1.208.276 i potenziali elettori in Abruzzo, 592.041 uomini e 616.235 donne, su una popolazione censita di 1.275.950, che domenica prossima saranno chiamati alle urne per l’elezione del presidente della Regione e il rinnovo del consiglio regionale.Si vota dalle 7 alle 23 nelle 1634 sedi dei seggi elettorali - di cui 13 ospedaliere - in 305 comuni abruzzesi.

I dati forniti dalla Regione Abruzzo si riferiscono al censimento effettuato al 15° giorno antecedente il giorno delle votazioni.

A seguire, dalle 23, ci sarà lo spoglio delle schede.

Leggi le notizie di ChietiToday su Whatsapp

Il consiglio regionale sarà composto da 31 membri, di cui 7 consiglieri per ciascuna circoscrizione dell'Aquila, di Teramo e di Pescara, e 8 consiglieri per quella di Chieti. Oltre i 29 consiglieri eletti nelle liste circoscrizionali, entreranno a far parte di diritto del consiglio, il presidente eletto e il candidato alla carica di presidente che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore.