Elezioni regionali 2024, i candidati del Partito Democratico a sostegno di Luciano D'Amico

La direzione regionale del Partito Democratico ha approvato oggi pomeriggio le liste per elezioni regionali del 10 marzo, mentre Elly Schlein annuncia una serie di tour in Abruzzo che nei prossimi due mesi toccheranno tutte le province. Si comincerà dalla Marsica sabato.

“Le liste sono forti e competitive - spiega il segretario regionale del Pd, Daniele Marinelli - e nascono da un percorso di forte coinvolgimento e costante mobilitazione delle strutture territoriali, dei circoli, delle militanti e dei militanti del partito. Ricandidiamo tutti i consiglieri regionali uscenti, poiché in questi anni hanno fatto un grande lavoro per contrastare l'arroganza della destra di Marsilio, trovandosi peraltro a operare in condizioni molto difficili. Oltre a loro, ci sono forti elementi di innovazione, con la presenza di sindaci, amministratrici, amministratori e personalità meno legate al mondo della politica, capaci di allargare ulteriormente il radicamento, l'attrattività e il consenso del Pd. C'è grande soddisfazione per aver messo in campo le migliori energie che abbiamo a disposizione, con l'obiettivo di dare un contributo potente alla vittoria di Luciano D’Amico. Nei prossimi giorni sceglieremo anche la settima candidatura per la provincia di Pescara, ultimo tassello rimasto. Di fronte alle molte disponibilità di alto profilo, individueremo la donna che entrerà in una lista già molto competitiva e ricca di valore”.

Di seguito i nomi delle candidate e dei candidati:

Provincia di Chieti

Anna Bosco

Luigi Febo

Ernesto Graziani

Cristina Lella

Elisabetta Merlino

Silvio Paolucci

Cristina Rapino

Chiara Zappalorto

Provincia dell'Aquila

Guido Angelilli

Lorenzo Berardinetti

Enzo Di Natale

Rita Innocenzi

Angela Marcanio

Marialisa Paolilli

Pierpaolo Pietrucci

Provincia di Pescara

Antonio Blasioli

Catia Ciavattella

Graziano Di Costanzo

Antonio Di Marco

Leila Kechoud

Piernicola Teodoro

Provincia di Teramo

Sandro Mariani

Francesca Nardoni

Dino Pepe

Licia Petrella

Pamela Roncone

Rinaldo Seca

Robert Verrocchio