Banchetti a Chieti per raccogliere firme a sostegno della lista “Pace, terra e dignità”

Continua a Chieti la raccolta firme in sostegno alla lista “Pace, terra e dignità” per le elezioni europee.2024. La lista è promossa da Michele Santoro, Ginevra Bompiani e Raniero La Valle.

Da martedì 9 al 18 aprile dalle ore 9:30 alle 13 ci saranno banchetti in vari punti della città: il martedì in piazza Garibaldi, mercoledì in via Amiterno (mercato) a Chieti Scalo, giovedì in largo Martiri della Libertà, venerdì alla villa comunale e sabato in via Ortona a Chieti Scalo.

“Ripudiamo la guerra come risoluzione dei conflitti internazionali - spiega la referente Rosetta Placido - come sancito dall’articolo 11 della Costituzione, rifiutiamo le politiche di militarizzazione della società e del sistema economico-produttivo, i cui costi sono pagati da lavoratori e lavoratrici, classi popolari, famiglie e dalla parte debole della società. Siamo per interrompere l’invio di armi all’Ucraina, per fermare il genocidio della popolazione palestinese a Gaza e in Cisgiordania, per avviare processi diplomatici di pace nei molteplici scenari di guerra anziché continuare a fomentare la violenza con l’aumento delle spese militari e la vendita di armi ai paesi in guerra" .