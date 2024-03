"Mandare a casa questa destra": la neo presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde in Abruzzo

"Andrò l'8 marzo in Abruzzo, la festa della donna, per la chiusura della campagna elettorale. Bisogna utilizzare ogni leva possibile per cercare di mandare a casa questa destra. Lo faccio con maggiore convinzione per quanto riguarda l'Abruzzo".

La neo presidente della giunta regionale della Sardegna, Alessandra Todde, ospite di In mezz'ora su Rai 3, ha annunciato la sua presenza in Abruzzo per venerdì prossimo.

"Lo avevo già fatto in Lombardia per Maiorino - ha detto Todde - lo faccio con maggiore convinzione per quanto riguarda l'Abruzzo".