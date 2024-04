Elezioni amministrative 2024: si vota in 50 Comuni della provincia di Chieti, 98 in tutto l'Abruzzo

Sono 50 su 104 i Comuni della provincia di Chieti che a giugno torneranno alle urne per il rinnovo del consiglio comunale e la scelta del nuovo sindaco; complessivamente, in Abruzzo, si vota in 98 Comuni su 305.

L'appuntamento elettorale, com'è noto, è per sabato 8 e domenica 9 giugno quando i seggi saranno aperti non solo per le elezioni amministrative, ma anche per le elezioni europee, che coinvolgeranno dunque anche le località in cui non sono previste le comunali.

Come detto, nel Chietino dovranno rinnovare il consiglio comunale gli elettori di 50 Comuni, tutti con meno di 15mila residenti: in nessuno di questi, dunque, è previsto un possibile ballottaggio. Sono invece tre i Comuni abruzzesi al voto che hanno oltre 15mila residenti: oltre a Pescara, unico capoluogo di provincia, ci sono anche Montesilvano (Pescara) e Giulianova (Teramo).

In provincia di Chieti si vota ad Altino, Ari, Bomba, Borrello, Bucchianico, Canosa Sannita, Carpineto Sinello, Casalincontrada, Castel Frentano, Civitaluparella, Civitella Messer Raimondo, Colledimezzo, Crecchio, Cupello, Fara Filiorum Petri, Filetto, Fossacesia, Fresagrandinaria, Gessopalena, Gissi, Liscia, Miglianico, Montazzoli, Montebello sul Sangro, Monteferrante, Montenerodomo, Monteodorisio, Mozzagrogna, Orsogna, Paglieta, Palmoli, Palombaro, Perano, Poggiofiorito, Pollutri, Pretoro, Rapino, Roccaspinalveti, San Buono, San Giovanni Lipioni, Santa Maria Imbaro, Schiavi d'Abruzzo, Taranta Peligna, Tornarecchio, Torrebruna, Torrevecchia Teatina, Treglio, Vacri, Villalfonsina, Villamagna.

Nel Teramano, si vota in 23 Comuni: Ancarano, Arsita, Atri, Campli, Canzano, Castiglione Messer Raimondo, Cellino Attanasio, Cermignano, Colledara, Corropoli, Fano Adriano, Giulianova, Montefino, Morro d'Oro, Mosciano Sant'Angelo, Penna Sant'Andrea, Pineto, Rocca Santa Maria, Sant'Egidio alla Vibrata, Sant'Omero, Torano Nuovo, Torricella Sicura, Tossicia.

In provincia di Pescara sono 17 i Comuni al voto: oltre al capoluogo di provincia, andranno alle urne i cittadini di Abbateggio, Bolognano, Cappelle sul Tavo, Caramanico Terme, Castiglione a Casauria, Catignano, Città Sant'Angelo, Corvara, Farindola, Lettomanoppello, Montebello di Bertona, Montesilvano, Moscufo, Rosciano, Salle, Vicoli.

Sono 8 i Comuni della provincia dell'Aquila in cui è previsto il rinnovo del consiglio comunale: Capistrello, Civitella Roveto, Introdacqua, Pacentro, Rocca di Mezzo, San Pio delle Camere, Santo Stefano di Sessanio, Trasacco.

Leggi le notizie di ChietiToday su Whatsapp