Elezioni politiche, leader del centrodestra a Chieti e Vasto: arrivano Salvini e Crosetto

Il co-fondatore di Fratelli d'Italia, Guido Crosetto sarà a Chieti martedì 13 settembre alle ore 17,30 in tema di campagna elettorale. Il vice di Giorgia Meloni parteciperà all'incontro da titolo "Quale futuro per le imprese?" che si terrà al ristorante Bellavista in corso Marrucino.

Al dibattito parteciperanno Daniele Giangiulli, direttore generale Confartigianato Chieti-L’Aquila, Stefano Cianciotta, presidente Abruzzo Sviluppo, Mauro Cappello, docente di Fondi Europei università della Tuscia e Marco Marsilio, presidente Regione Abruzzo. Interviene e modera Roberto Veraldi, presidente del corso di laurea in Servizio sociale dell'università G. D'Annunzio.

Appuntamento a Vasto per il leader nazionale della Lega, Matteo Salvini, nella campagna elettorale per le elezioni politiche: giovedì 15 settembre, il segretario nazionale del Carroccio dalle ore 9,30 alle 10,30 incontrerà candidati e dirigenti al Crocodile Cafe.