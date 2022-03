San Giovanni Teatino: con un messaggio al veleno Efrem Martelli scarica la Lega

Efrem Martelli abbandona ufficialmente la Lega in Abruzzo. Un messaggio al veleno, quello con cui il 46enne già consigliere comunale del centrodestra a San Giovanni Teatino e candidato sindaco alle ultime amministrative 2021, dice addio al partito.

“Nell’ultimo anno e mezzo ho assistito con grande tristezza alla distruzione politica della Lega Abruzzo da parte di una nuova classe dirigente a dir poco imbarazzante” afferma accusando il coordinamento regionale di “soperchieria, ipocrisia, egoismo, mancanza di rispetto, insensibilità”.

“Devo purtroppo prendere atto che la Lega che mi aveva accolto cresciuto ed entusiasmato, fatto di persone semplici, piene di sogni e di voglia di cambiamento non esiste più. L’unica vittoria della Lega dopo il cambio della guardia – ricorda Martelli - si è avuta nell’unica competizione dove votavano i politici e non cittadini ossia le elezioni provinciali di Pescara il che è tutto dire. Per me la politica è portare avanti le proprie idee con umiltà onestà e coerenza,ma soprattutto con il rispetto”. E conclude: “Rimango comunque un uomo di centro destra, ma non in un partito con una dirigenza del genere”.