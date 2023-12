L'affido familiare, un legame che trasforma: giornata di sensibilizzazione a Chieti

Si intitola “Legami che trasformano: l’affido familiare”, l'evento di promozione e informazione che si svolgerà domani, martedì 12 dicembre dalle ore 9 alle ore 18 nella sala della chiesa di San Martino Vescovo a Chieti Scalo. L’evento ha come finalità principale la sensibilizzazione della comunità locale sull’importanza dell'affido familiare come risorsa fondamentale per il benessere dei bambini e dei ragazzi.

La giornata di sensibilizzazione si aprirà con i saluti istituzionali del sindaco Diego Ferrara, a seguire Pierluigi Balietti, presidente di Chieti Solidale, Angela Falcone, dirigente del Comune di Chieti, l’avvocata Matilde Giammarco, garante comunale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e il presidente dell’ordine degli assistenti sociali della Regione Abruzzo, Amalia Di Santo. Fra i relatori, rinomati esperti in diversi settori tra i quali quello psicologico, sociale e legale, tra cui l’avvocata Marialuisa Tomeo, l’assistente sociale Francesca D’Atri, la psicologa-psicoterapeuta Viviana Armenise, l’educatrice, Anna Maria Bruno, l’educatore Gabriele Malandra, la psicologa-psicoterapeuta Patrizia Zuccarini, il giudice onorario Chiara Gallo. L’evento prevede anche la partecipazione di importanti docenti dell’ateneo “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, quali Michele Cascavilla, Mara Maretti, Thea Rossi e la dottoranda di ricerca, Clara Salvatori. Sarà presente anche l’associazione “Affidati” di Chieti, con il presidente, Franco Silvestri e la professoressa Maria Antonietta Ferretti.

“Il convegno – spiega il sindaco Diego Ferrara – nasce per esplorare le dinamiche, le sfide e le opportunità che circondano questo importante istituto giuridico che da tempo promuoviamo come Comune sia per il benessere dei ragazzi, sia per quello delle famiglie che si aprono a questa scelta, che promuove la cultura dell'accoglienza e necessita del supporto della pubblica amministrazione che se ne fa motore. L’evento vuole anche favorire la collaborazione e la sinergia tra istituzioni, servizi sociali e la comunità locale nel suo insieme per ampliare il numero di famiglie o persone singole disponibili all’accoglienza”.

“La giornata prevede sessioni informative guidate da esperti nel campo del sociale, della psicologia e del diritto di famiglia – aggiunge l’assistente sociale comunale Francesca D’Atri, motore organizzativo dell’evento con il settore dedicato - . Saranno affrontati argomenti cruciali come le motivazioni e le sfide dell'affido, l'importanza del sostegno alle famiglie affidatarie e le modalità per favorire il successo di questi percorsi di tutela dei nuclei familiari. A moderare la giornata sarà presente la psicologa-psicoterapeuta Maria Gabriella Marulli. Sarà un convegno aperto alla condivisione, infatti i relatori non solo metteranno a disposizione della cittadinanza la propria esperienza, ma risponderanno anche alle istanze e agli approfondimenti che saranno suscitati dalle domande del pubblico. Invitiamo le istituzioni scolastiche, le associazioni del territorio, le aziende pubbliche e private e tutti i cittadini interessati a partecipare attivamente a questo importante incontro. La partecipazione di tutti è essenziale per costruire una rete solida di supporto alle famiglie e ai bambini e ragazzi coinvolti nell'affido. È importante essere parte di questa iniziativa che mira a creare un ambiente favorevole per la crescita e il benessere dei nostri giovani cittadini”.L'evento è aperto a tutta la cittadinanza: la partecipazione è gratuita, ma è necessario inviare debitamente compilata e sottoscritta la scheda di iscrizione che si trova al seguente link: https://www.flipbookpdf.net/web/site/0298f52659b06ffa5cc11304d67a98b1390f7737202311.pdf.html#page/1