Che facciamo stasera? La guida agli eventi del primo fine settimana di marzo

È iniziato marzo, il mese che porta la primavera, con il ritorno delle giornate all'aperto. Nel primo fine settimana, le temperature sono ancora vicine a quelle invernali, ma è ricco il ventaglio di proposte in programma nel Chietino tra venerdì 3 e domenica 5. Per consultare tutto il calendario, si può cliccare su Cosa fare in città, la sezione dedicata agli eventi in cui è possibile consultare anche la programmazione dei cinema. Per gli indecisi, c'è la guida della redazione di Chieti Today.

MUSEI. Come ogni prima domenica del mese, torna l'appuntamento con #domenicaalmuseo, l’iniziativa del ministero della Cultura che consente l’ingresso gratuito, ogni prima domenica del mese, nei musei e nei parchi archeologici statali; nel Chietino, si potranno visitare gratuitamente, a Chieti, il museo archeologico nazionale d'Abruzzo di Villa Frigerj, il museo archeologico nazionale La Civitella di Chieti e monumenti e aree archeologiche dell'antica Teate, il parco archeologico di Iuvanum, a Montenerodomo.

DISCO. Sabato torna “The Sound Of Bellavista”, secondo appuntamento con A Love From Outer Space e Das Komplex al ristorante Bellavista di Chieti; il progetto culturale di musica contemporanea è dedicato a Andrew Weatherall, uno degli artisti britannici più influenti della storia, per celebrare quello che sarebbe stato il suo sessantesimo compleanno.

TEATRO. Venerdì sera, al teatro Tosti di Ortona, va in scena "Non è vero ma ci credo", interpretato da Enzo De Caro, per la regia di Leo Muscato che, ereditando la direzione artistica della compagnia di Luigi De Filippo, parte proprio dal primo spettacolo che ha fatto con lui, rispettando i canoni della tradizione del teatro napoletano, ma dando a questa storia un sapore più contemporaneo. Nella stessa serata, al teatro De Nardis di Orsogna, va in scena "Natale a casa Lucariello", un'opera in tre atti liberamente ispirata a "Natale in casa Cupiello" di Eduardo De Filippo, a cura della compagnia teatrale L'Aquilone dell'Anffas onlus di Lanciano. Al teatro Marrucino di Chieti, c'è il quarto spettacolo della sesta edizione della rassegna di teatro dialettale "Premio Marrucino 2023", con la compagnia teatrale "Il Carrozzone” di Morro D'Oro, che porta in scena la commedia "Jì sò matte, e l'iddre tire li prète”. Spazio ai più piccoli, domenica, al teatro Di Iorio di Atessa, con lo spettacolo “Il mago di Oz nel paese delle meraviglie", cui seguirà una merenda per i giovanissimi spettatori. Domenica, all’auditorium Cianfarani di Chieti, c'è l’anteprima nazionale dello spettacolo “Ragazza di vetro” da Tennessee Williams, interpretato e diretto da Riccardo Iezzi.

MOSTRE. Sabato, al museo Costantino Barbella di Chieti, è in programma l'inaugurazione della mostra fotografica personale di Demis Giannini "Chieti incontra il Nepal: Un altro mondo, un’altra vita".

CINEMA. Le associazioni lancianesi, Aido, Avo e Croce rossa organizzano la prima rassegna cinematografica dal titolo “Ciak si dona”, in programma al cinema CiakCity Polycenter di Rocca San Giovanni a partire da venerdì, quando sarà proiettato il film "The Father-Nulla è come sembra".

LIBRI. Venerdì, alla Nuova Libreria Bosio, c'è la presentazione del libro "Vita di San Gabriele dell'Addolorata”, scritto da Padre Dario Di Giosia. Al museo Michetti di Francavilla al Mare, domenica, sarà presentato il libro di poesie “Le parole empatiche” della giornalista, critico letterario e poetessa Mariangela Cutrone edito da Rossini Editore nella collana Poetica; l'evento si inserisce nella rassegna #8Marzotuttolanno, promossa in occasione della Festa della Donna 2023.

CONCERTI. Nel giorno in cui avrebbe compiuto 80 anni, sabato, allo Stammtisch Tavern di Chieti Scalo c'è una serata dedicata all'indimenticato Lucio Dalla, con la tribute band Dallamericalucio.

MUSICA. Venerdì, a Lanciano, saranno presentati i due nuovi lavori artistici (discografico ed editoriale) del musicista frentano Matteo Cicchitti, noto per il rigore nella pratica esecutiva storica della musica delle varie epoche: rinascimento, barocca e classica.

ESCURSIONI. Domenica è in programma una ciaspolata al Blockhaus, verso gli oltre 2000 metri sulla Majella settentrionale, ammirando un panorama unico fatto di aspre vette innevate e il mare Adriatico all’orizzonte.