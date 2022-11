A Francavilla arriva Paola Gassman per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne

Dopo il successo di pubblico dello spettacolo “Dioggene” con Stefano Fresi, il festival Cicognini di Francavilla al Mare ospita Paola Gassman. L’atttrice salirà sul palco dell’auditorium Sirena martedì 22 novembre (ore 10:30), con lo spettacolo “Vitae - Oltre il confine”, prodotto dall’associazione culturale MuTeArt; con lei, Antonio Scolletta e Franco Finucci. Lo spettacolo si inserisce negli eventi in occasione della “Giornata internazionale contro la violenza sulle donne”, e vedrà l’intervento di Maria Rosaria Sisto, presidente dell’Associazione Le Franche Villanesi. Verrà proiettato, inoltre, il film documentario “Oltre il confine” di Davide Cavuti che vede la partecipazione di Alessandro Haber, Pino Ammendola e il giornalista inviato di guerra Angelo Macchiavello.

Nelle giornate del 23 e 24 novembre, Pino Ammendola porterà in scena lo spettacolo “L'Ultima notte di Bonfiglio Liborio”, uno spettacolo con la regia e le musiche di Davide Cavuti (tratto dal romanzo vincitore del premio Campiello "Vita, morte e miracoli di Bonfiglio Liborio" di Remo Rapino); in scena il giovane attore Alessandro Blasioli e lo stesso scrittore Rapino per uno spettacolo prodotto dal teatro stabile d'Abruzzo» e dall'associazione culturale MuTeArt, le scene sono firmate da Emanuele D'Ancona. Al progetto Festival Alessandro Cicognini, ha aderito l’amministrazione comunale di Francavilla al Mare guidata dal sindaco Luisa Russo, l’assessorato alla cultura guidato da Cristina Rapino.

Saranno tanti gli eventi che si terranno all’auditorium Sirena fino al 29 dicembre per il Festival dedicato al celebre compositore: dalla cantante Karima agli attori Anna Foglietta, Edoardo Siravo, i musicisti Javier Girotto, Paolo Di Sabatino, l’orchestra Ensemble Baccano diretta da Alfredo Bruno, l’Orchestra I Musici del Sirena, diretta da Ernani Catena, Cuerda Loca con Fabrizio Stella, e l’ultimo appuntamento denominato “Cicognini e la musica classica” con i violinista Paolo Aloisi e la pianista Giusi Fatica.

Intanto, per la sezione danza del Festival, il prossimo 29 novembre (ore 17) andrà in scena "Pane, amore e fantasia", con le coreografie di Loredana Errico (a cui seguirà la proiezione dell'omonimo film di Luigi Comencini).