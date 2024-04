"Primavera a Fossacesia", 10 appuntamenti fra cultura, sport, enogastronomia e manifestazioni religiose

Sono dieci gli eventi in programma fino al prossimo 19 maggio nel programma delle manifestazioni “Primavera a Fossacesia”, promosso dall'amministrazione comunale, assessorato alla Cultura. Un cartellone che propone eventi musicali, religiosi e sportivi, in programma a Fossacesia capoluogo e alla Marina.

Si inizia sabato 4 maggio, con il convegno “Termalismi, Turismo sociale e Turismo sostenibile”, al Parco dei Priori, nel corso del quale verrà illustrato alla cittadinanza il programma "Regione del Benessere" e il recente accordo di collaborazione tra il Comune di Fossacesia con l’Agenzia per la promozione del turismo sostenibile (Apts) e le Terme Inn Popoli, finalizzata allo scambio di idee e di progettualità comuni nell’ambito del settore termale e di quello agroalimentare, che contempla l’educazione al benessere, ambiente, stile di vita, cultura e corretta alimentazione.

Domenica 5 maggio, di scena il ciclismo, che tra l’altro proporrà altri grandi appuntamenti. Si parte con la 63esima edizione del Gran Premio Alessandro Fantini, organizzato dall’associazione dedicata all’indimenticabile campione, per poi proseguire mercoledì 15 maggio con la Pedalata Mediolanum, legata al Giro d’Italia e sponsor ufficiale del Gran Premio della Montagna, riservata a ciclisti amatoriali che si corre per scopi benefici, con partenza di tappa da San Giovanni in Venere; il passaggio sul lungomare del Giro E, evento cicloturistico, con bici dal cuore elettrico, unica nel suo genere a livello mondiale, che si svolge nei giorni e sulle strade attraversate dal Giro; la sosta sulla riviera della carovana pubblicitaria del Giro; infine, il passaggio della Corsa Rosa, a un anno di distanza dalla Grande Partenza dell’edizione 2023. Sul lungomare sarà allestito un traguardo volante, dedicato ad Alessandro Fantini.

Per le manifestazioni religiose, da martedì 7 a giovedì 9 maggio, si svolgeranno i festeggiamenti in onore di San Michele e San Nicola, mentre per la musica, al Parco dei Priori, “Luci di Tango”, proposto dal “Gruppo Tanghezza”.

"Sono eventi 'apripista' per l’imminente stagione estiva – sottolineano il sindaco Enrico Di Giuseppantonio e l’assessore allo Sport e Cultura, Maura Sgrignuoli - La città è entrata oramai a far parte del circuito che annovera le località più ambite dai turisti per il suo mare, per il forte richiamo che riveste la Via Verde della Costa dei Trabocchi, e per le proposte che provengono dagli operatori impegnati nel campo dell’ospitalità e dell’accoglienza. È quindi importante per la nostra Amministrazione mantenga questa tendenza, programmando manifestazioni di livello".

A chiudere il cartellone degli eventi, Art Bike & Run +Wine, manifestazione internazionale che per il secondo anno consecutivo sarà ospitata nell’area dell’ex stazione ferroviaria, alla Marina, da venerdì 17 a domenica 19 maggio. Promossa da Legambiente Italia in collaborazione con la Camera di Commercio Chieti-Pescara, il Gal Costa dei Trabocchi e che ha come partner istituzionali la Regione Abruzzo, la Provincia di Chieti e il Comune di Fossacesia, si tratta di una manifestazione rivolta principalmente alle famiglie, con manifestazioni ciclistiche, per chi ama andare in bike, ciclopedalate per immergersi nella natura della Via Verde e del nostro territorio, e occasione per gustare i piatti della tradizione abruzzese. Una manifestazione che richiamerà a Fossacesia e lungo il percorso della Via Verde migliaia di turisti.