Ortona capitale del brodetto: spettacolo gastronomico il 18 marzo

Ortona capitale del brodetto con uno spettacolo gastronomico che promette emozioni. Lunedì 18 marzo, a partire dalle ore 13, nei locali del ristorante "Al Vecchio Teatro", un'attenta e qualificata giuria composta da accademici della cucina ed esperti del settore, saranno chiamati ad assaggiare e valutare 6 elaborati provenienti da altrettante regioni che si affacciano sul mare Adriatico prima di poter assegnare il trofeo "Aquila".

Cuochi professionisti che faranno di tutto per ammaliare la giuria nel rispetto delle tradizioni di uno dei piatti simbolo della marineria italiana. Così procedendo da Nord verso Sud si aprirà la rassegna con la pluridecorata Zuppa del ristorante Crichelon di Daniele Massignan di Vicenza (Veneto), per poi proseguire con il guazzetto del ristorante "Mimama" dello chef Domenico Bartolomeo di Rimini (Emilia-Romagna), e poi ancora il brodetto alla sanbenedettese del ristorante "Caserma guelfa" di Porto D'Ascoli (Marche), l'Abruzzo rappresentato dal vincitore della finale regionale Pasquale Cordoni del ristorante "La granseola" di Teramo, il Molise con il ristorante Lu Carratino di Giuseppe Scarano di Trivento (CB) e il ristorante "Phoenix" di Pietro Del Gaudio legato all'istituto alberghiero di Foggia per la Puglia.

Ad accompagnare i piatti saranno i vini selezionati di Farnese e Giovenzo di Ortona assieme a quelli firmati Spinelli di Atessa. "Un momento importante per una rassegna che cresce di anno in anno - ha affermato il promotore dell'evento Giuliano Di Matteo - sarà la festa del brodetto, un piatto che regala sempre forti emozioni".