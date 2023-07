Nuova mostra d’arte contemporanea nel salotto culturale “Art Abruzzo”

Domenica 2 luglio, alle ore 18, nel salotto culturale “Art Abruzzo” in via Tabassi 8 a Chieti, si terrà l’inaugurazione della mostra d’arte contemporanea “Le emozioni dell’Estate” 2^ edizione. In programma il saluto del presidente di Art Abruzzo Frank William Marinelli e l’intervento del curatore della mostra e direttore artistico della galleria del salotto culturale “Art Abruzzo” Leonardo Paglialonga.

La mostra sarà aperta fino al 16 luglio, questi gli artisti partecipanti: Rosalba Barilla', Agostino Di Giovanni, Franco Di Nicola, Guido Di Renzo, Giuseppe Di Stefano, Antonio Di Valerio, Cristiane Mara', Filomena Monte Fellegara, Bruno Paglialonga, Patrizia Papini, Fabiola Passeri, Serenella Polidoro, Adele Schiazza, Maria Teresa Scioli, Romina Scipione, Iryna Shcherbakova, Francesca Toro, Pien van der Beek, Canziana Virtù.

“Apriamo la stagione estiva con questa mostra collettiva - commenta Marinelli - che coinvolge ben 19 artisti Abruzzesi e da fuori regione, proseguono le attività artistiche della Galleria, nei prossimi giorni pubblicheremo un calendario di appuntamenti estivi, Art Abruzzo sempre di più un punto di riferimento artistico e culturale della città".

"L’arte - dichiara il curatore della mostra Paglialonga - in tutte le sue declinazioni è tale quando suscita emozioni, quando stimola la mente. A volte può determinare gioia e felicità, in altri casi rappresenta la solitudine, la tristezza. In tutti i casi essa aiuta a sognare, ad evadere dalla realtà, finanche a vivere fuori dagli schemi. La riflessione proposta agli artisti invitati si inserisce in un clima estivo: l'estate come stagione tanto attesa da piccoli e grandi, tempo delle vacanze e delle distrazioni, ma anche momento di riflessione per nuove ripartenze sempre cariche di speranze".