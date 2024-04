La storia del tennis abruzzese in una mostra itinerante che parte da Lanciano

La storia del tennis abruzzese in una mostra itinerante in otto tappe che parte da Lanciano. Prende il via venerdì 5 aprile 2024, al polo museale di Santo Spirito, la mostra fotografica 'Abruzzo tennis vintage in tour', organizzata dall'associazione Florida 60.

Dopo il debutto a Lanciano, l'esposizione di foto e immagini che raccontano il tennis regionale farà tappa a Francavilla (4 maggio), Sulmona (11 maggio), L'Aquila (18 maggio), Teramo (8 giugno), Vasto (15 giugno), Roseto (22 giugno), per concludersi a luglio (16-17-18) nel capoluogo adriatico in occasione del 2° Palio Città di Pescara.

A Lanciano l'evento sarà introdotto dal convegno 'L'importanza dello sport per tutti' che si terrà il 5 aprile alle ore 10 e coinvolgerà gli studenti del liceo scientifico sportivo Galileo Galilei. Alle 12, poi, sarà inaugurata la mostra fotografica che in ogni città racconterà la storia del tennis locale.

“Il Circolo tennis Lanciano nasce il 7 gennaio 1967 – ricorda il presidente Giancarlo Staniscia – dall'intuizione di un giovane giornalista del Messaggero che iniziò a scrivere della carenza di strutture per questo sport”.

Dal primo campo da tennis ai Cappuccini, per iniziativa di don Camillo Pozzolini, si arriva pian piano alla struttura di via Santo Spirito frequentata oggi da circa 200 bambini e da appassionati di ogni età.

“Siamo il secondo circolo d'Abruzzo – dice il direttore della scuola tennis, il maestro Lello Di Loreto – e un punto di riferimento per il tennis di tutta la regione. Abbiamo una squadra che milita in B1, con quattro elementi lancianesi su sei”.

“Abbiamo ideato questo tour per portare in giro la storia del tennis abruzzese – spiega Giuseppe Cirillo, presidente dell'asp Florida 60 – Vogliamo che i ragazzi conoscano le radici del nostro tennis. La mostra toccherà otto città e si concluderà a metà luglio a Pescara con la sfilata d'auto d'epoca e il torneo vintage che si gioca con pantaloni e gonne lunghe e racchette di legno”.

Alla mostra fotografica si accompagna anche la mostra artistica 'Nemo propheta in patria' con le opere ispirate al tennis di Anna Rita Angiolelli, Danilo Susi, Vittorio Di Boscio e Gerardo Di Cola. “C'è anche una finalità benefica – precisa Cirillo – un'opera di ogni artista verrà messa in vendita e il ricavato servirà ad acquistare una carrozzina da tennis per disabili”.

“Abbiamo voluto unire l'evento mostra a un convegno culturale che coinvolge la scuola – conclude il vice sindaco e assessore allo sport e alla cultura, Danilo Ranieri – come abbiamo già fatto a gennaio con il nuoto. La preside della facoltà di Scienze motorie dell'Aquila, Maria Giulia Vinciguerra, verrà a parlare di sport, cultura e inclusività. Per quanto riguarda il Circolo tennis Lanciano, come amministrazione abbiamo l'obiettivo di far crescere questa realtà. Per questo stiamo già valutando come rinnovare la convenzione con il Comune che, causa Covid, è stata prorogata al 31 dicembre 2025”.