Una panchina per Modesto, Guardiagrele omaggia il poeta sarto Della Porta

Guardiagrele dedica quattro giorni di eventi per ricordare il poeta Modesto della Porta al quale verrà inaugurata una panchina, il prossimo 24 marzo. L’opera è stata ideata dall’Ente Mostra dell’Artigianato Artistico Abruzzese con il contributo della Regione Abruzzo e realizzata dallo scultore Michele Montanaro della fonderia Magnifico Michele e dal fabbro Giuseppe Marrone.

“Da tempo avevamo in mente di omaggiare il grande Modesto della Porta con un monumento in bronzo che lo ricordasse, abbiamo scelto una panchina sulla quale è seduto il poeta, posizionata sul terrazzo dell’ex mercato coperto in via Orientale - spiega il presidente dell’Ente Mostra, Gianfranco Marsibilio - . Speriamo di riuscire a portare a termine anche l’altro nostro progetto, cioè quello di far acquistare dal Comune la casa natale di Della Porta".

Leggi le notizie di ChietiToday su Whatsapp

L’inaugurazione del monumento concluderà una serie di appuntamenti dedicati all’autore di Ta-pù.

Il 21 marzo alle 16,30 verrà inaugurata una mostra documentale nel palazzo dell’Artigianato. Alle 17 ci sarà un seminario nella sala consiliare del Comune sul tema “Modesto della Porta, tra mito e realtà”.

Il 22 marzo la mattina si terranno incontri dedicati alle scuole con letture di poesie con Fabio Di Cocco e laboratori a cura del Maestro tipografo Rocco di Prinzio e Ilario Pasi, nel pomeriggio alle 18 al Chiostro del Comune ci saranno letture animate sempre a cura di Fabio di Cocco.

Il 23 marzo la mattina sempre dedicata agli studenti, mentre dalle 17 alle 20 al palazzo comunale ci sarà “Visioni Modeste”, una mostra di illustrazioni grafiche e pittoriche ispirate alle poesie di Modesto della Porta degli artisti Francesco Di Lauro, Luciano Primavera, Antonio Spinogatti, Gabriele Vitacolonna. Dalle 18 alle 19 al vicolo Belvedere “A tu per tu con l’artista” Lino Marsibilio, Erik Ranieri, Leandro Adorante intervistati da Alfredo Scogna.

Alle 21 presso la casa natale di Modesto Della Porta “Nella poesia c’è musica” Alfredo Scogna canta Modesto.

Infine il 24 marzo alle 10.30 ci sarà inaugurazione del monumento; alle 11 via Tripio 145 al via anche la mostra personale di Alessandro D’Aquila “Doppi sensi” a cura di Simone Marsibilio. Dalle 9.30 alle 11.30 “Visioni Modeste” a palazzo comunale.

Durante le giornate i ristoratori prepareranno dei menù ispirati all’evento.