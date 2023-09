Rinviata per maltempo la tradizionale fiera di San Michele a Vasto

Si sarebbe dovuta tenere domenica 24 settembre in via Giulio Cesare e strade limitrofe, a Vasto, la manifestazione fieristica 'Ambulanti in città', organizzata da Confcommercio Chieti in occasione delle festività di San Michele.

Purtroppo le condizioni meteo non ottimali hanno fatto optare per un rinvio. Infatti il Centro funzionale d'Abruzzo ha comunicato che è stato emesso dal Dipartimento della Protezione civile nazionale l'avviso di condizioni meteorologiche avverse. Pertanto la manifestazione fieristica 'Ambulanti in città - edizione 2023' prevista per questa domenica è stata rinviata a data da concordare con l'amministrazione comunale, verosimilmente a domenica 8 ottobre 2023.

“Ci dispiace molto di questo rinvio ma l'allerta meteo diffuso dalla Regione ci costringe a posticipare la manifestazione fieristica per la tutela e l'incolumità degli operatori e dei visitatori”, commenta Marisa Tiberio, presidente provinciale di Confcommercio Chieti.