Si apre domani, domenica 14 aprile, a Miglianico la prima «Fiera di Primavera» dedicata all’agricoltura e alla floricultura. Dalle ore 9 il centro storico sarà animato per tutta la giornata da 24 espositori legati alla filiera agricola locale (fiorai, florovivaisti, agricoltori, apicoltori, produttori di macchine agricole e rivenditori di materiali per agricoltura e giardinaggio).

Un appuntamento specializzato che però riserverà anche interesse per i curiosi, con una flotta di droni che realizzerà nel corso della giornata più esibizioni. I droni e le tecnologie di automazione in agricoltura saranno i protagonisti anche del convegno che si terrà alle ore 15 nella sala consiliare, dal titolo «Agricoltura: tra innovazione e sostenibilità», che vedrà come relatori Fabio Oddi e Federica Mastrodicasa che faranno il punto sulle ultime novità al servizio dell’agricoltura, come le modernissime stazioni meteorologiche. La fiera, che terminerà alle 19.30, sarà accompagnata anche da una parte “food”, con il “pranzo del contadino”, che potrà essere condiviso con tutti i partecipanti a partire dalle 13.

“La vocazione prettamente agricola del nostro territorio - ha spiegato il sindaco, Fabio Adezio - e l’aiuto della pro loco e dei nostri produttori, ansiosi di poter mettere in vetrina il meglio di quanto può offrire il nostro paese, ci hanno convinto a dare slancio a quella che un tempo era la Fiera di primavera, che coincideva, la terza domenica di aprile, con la festa del patrocinio di San Rocco: oggi riproponiamo quell’idea dei nostri avi in chiave moderna, sganciando la festa religiosa, che celebreremo con solennità domenica prossima, dalla fiera laica, che vuole diventare in primo luogo un volano economico per i nostri agricoltori”.