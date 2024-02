L'Ensemble Barocco Frentano suona nella cripta del santuario di San Gabriele: è il primo concerto nel luogo sacro

È una prima volta prestigiosa quella che l'Ensemble Barocco Frentano vivrà martedì prossimo (27 febbraio). Per la prima volta, infatti, si terrà un concerto di musica sacra nella cripta del santuario di San Gabriele dell'Addolorata di Isola del Gran Sasso (Teramo), Santo dei giovani e protettore dell'Abruzzo.

E protagonista sarà proprio la formazione lancianese, che nel giorno della festa patronale di San Gabriele suonerà nel corso della solenne celebrazione liturgica delle ore 16, presieduta dal vescovo di Teramo monsignor Lorenzo Leuzzi, con sonate e cantate sacre di Bach, Handel, Pergolesi e Telemann e alle ore 18.45 terrà un concerto nella cripta del Santo, eseguendo lo Stabat Mater di Pergolesi.

L’Ensemble Barocco Frentano è una realtà musicale nata il 27 aprile del 2022 per volere del M° Giuseppe Rullo, con l'obiettivo di rispondere a una richiesta di inclusione e di solidarietà nei confronti di due musicisti ucraini, figli di una terra martoriata dalla guerra e giunti fino a Lanciano.

La formazione diventa da subito una vera e propria isola musicale nella quale rifugiarsi. Ogni musicista, seppur lontano dalla propria patria, ha il diritto di continuare a vivere di musica e per la musica.

Queste premesse hanno permesso di raccogliere immediatamente le adesioni dei musicisti frentani professionisti nell'operare insieme per raggiungere un unico obiettivo, ovvero quello di promuovere un Concerto per la Pace in cui poter esprimere tutta la profondità nelle pagine più importanti del repertorio sacro barocco, come ad esempio lo Stabat Mater di Pergolesi, tenutosi il 5 giugno dello stesso anno, nella chiesa di Santa Lucia, a Lanciano, riscuotendo un grande successo di pubblico.

Oggi, a poco meno di due anni dalla sua nascita, il Barocco Frentano, Ensemble già noto per le diverse attività artistiche svolte sia a livello concertistico (basilica San Bernardino dell'Aquila, San Paolo entro le mura di Roma, Ateneo Veneto di Venezia, Auditorium Santa Cecilia di Perugia e Complesso Monumentale Donnaregina di Napoli in collaborazione con Gallerie D’Italia Intesa) che didattico, per i giovani studenti delle scuole secondarie di I e II grado (nella cattedrale Madonna del Ponte di Lanciano, abbazia San Giovanni in Venere di Fossacesia e chiesa Madonna delle Piane di Chieti).

Il "Barocco Frentano" è composto dai seguenti maestri: Il direttore M° Giuseppe Rullo, Il soprano Rosalba Nicolini, il mezzosoprano Monica Astolfi, il primo violino Piero Binchi, il secondo violino Kristina Esekova, il violista Pierluigi Cotellessa, il violoncellista Gianmarco Di Carlo, il contrabbassista Alessio Rinaldi, l'organista Maria Laura Susi, il trombettista Dino Armando Tonelli e il percussionista Luca Del Peschio. Saranno eseguiti brani di G.F.Handel, G.P.Telemann, G.Torelli, A.Marcello, A.Vivaldi, G.B.Pergolesi, M.A.Charpentier, G.Rullo.