Yokohama: domani tavolo al Ministero, Marsilio incontra i lavoratori

Si terrà domani mattina il tavolo al Ministero dello Sviluppo Economico sulla vertenza della Yokohama di Ortona. L'incontro è previsto in videoconferenza dalle 9.30, dall’aula del Consiglio Comunale di Ortona.

Intanto quest'oggi il presidente della Regione Marco Marsilio ha incontrato i lavoratori della Yokohama e i rappresentanti sindacali, con lui il consigliere regionale Fabrizio Montepara, il vicesindaco Vincenzo Polidori, dall'assessore alle attività produttive Massimo Petaccia e i consiglieri comunali Sandra Nervegna e Angelo Di Nardo.

Un mese fa l’azienda giapponese ha comunicato l'improvvisa volontà di chiudere e mettere in liquidazione lo stabilimento di contrada Tamarete a Ortona. Gli oltre 80 lavoratori sono in presidio per chiedere un passo indietro alla proprietà.