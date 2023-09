Attivi in tutti gli uffici postali della provincia di Chieti i servizi del progetto Polis

Poste Italiane comunica che dal 6 settembre in 98 uffici postali operativi in tutti i comuni della provincia di Chieti al di sotto dei 15mila abitanti, è possibile accedere ai servizi previsti dal progetto “Polis”, l’iniziativa che punta a trasformare gli uffici postali nella casa dei servizi digitali.

In particolare, si tratta dei primi tre “certificati” Inps che possono essere richiesti e ottenuti direttamente presso gli sportelli degli uffici postali chietini abilitati: il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M”, che riassume i dati informativi relativi all’assegno pensionistico.

Per richiedere e ottenere i servizi Inps, occorre semplicemente presentare all’operatore di sportello dell’ufficio postale un documento di identità e il codice fiscale. Al termine dell’inserimento dei dati nel terminale, il cliente avrà in pochi minuti la copia stampa del servizio o dei servizi richiesti.

"I cittadini delle piccole e medie realtà territoriali del Chietino possono quindi contare su uno sportello unico per rendere semplice e veloce l’accesso alla Pubblica Amministrazione. Oltre ai certificati pensionistici - fa sapere Poste - sarà presto possibile ottenere anche certificati giudiziari, anagrafici e di stato civile, carta d’identità elettronica, passaporto, codice fiscale per i neonati e numerosi altri servizi che si aggiungono a quelli già offerti tradizionalmente dagli uffici postali. Presto i servizi saranno erogati anche in modalità digitale in moltissimi degli uffici “Polis” della provincia di Chieti abilitati, grazie all’installazione di totem operativi 7 giorni su 7 e 24 ore su 24 che permetteranno di effettuare le richieste in modalità self".

La finalità del progetto Polis è anche quella di garantire una maggiore efficienza energetica e una mobilità verde attraverso l’installazione, su scala nazionale, di 5mila colonnine di ricarica per i mezzi elettrici e di 1.000 impianti fotovoltaici.