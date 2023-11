"Te Connectivity non lascia la provincia di Chieti": arriva la conferma dall'azienda

Le voci si erano rincorse negli ultimi giorni ma a smentirle è arrivata oggi la comunicazione ufficiale dell’azienda: lo stabilimento Tyco Electronics di San Salvo non chiuderà.

Te Connectivity Italia oggi ha annunciato ai sindacati l’intenzione di cessare le attività dello stabilimento di produzione a Collegno (Torino) in Piemonte entro il 2025. L’azienda continuerà a essere presente in Italia con le sedi di San Salvo in Abruzzo, Assago in Lombardia e Frascati nel Lazio e con un sito ridimensionato a Collegno



La decisione di chiudere il sito in Piemonte, fa sapere l’azienda "è frutto di un’attenta analisi delle attività aziendali, da cui è emersa la necessità di riorganizzare a livello globale le attività produttive della divisione elettrodomestici, razionalizzando i processi produttivi e logistici e ottimizzando al contempo gli stabilimenti per restare competitivi nel mercato globale e reattivi ai cambiamenti nella domanda dei clienti. Il piano di licenziamenti avverrà per fasi, l’azienda si impegna a lavorare con i sindacati per identificare le migliori soluzioni per i dipendenti coinvolti in questo processo".

Contro le voci circolate in queste ultimi giorni ieri era c'era stata anche la rassicurazione dell’assessore comunale all’Industria del Comune di San Salvo, Gianmarco Travaglini, che ha spiegato: “Abbiamo avuto modo di vedere con i nostri occalcuni degli investimenti che sono stati fatti da parte di Te a San Salvo per l’automazione e l’innovazione degli impianti produttivi, mentre ad oggi sono in corso i lavori per un nuovo parco fotovoltaico per la produzione di energia pulita. Un’azienda in crisi non fa investimenti di questa portata, come invece sta facendo Te per San Salvo”.