Stagione balneare 2024: il Comune di Ortona pubblica i bandi per l'assegnazione delle concessioni

Sul sito web del Comune di Ortona sono stati pubblicati due avvisi riguardanti attività legate alla stagione balneare 2024.

In attuazione della delibera di giunta comunale numero 11 del 30 gennaio 2024, il Comune haannunciato infatti la pubblicazione dell’avviso per l’assegnazione delle concessioni demaniali marittime stagionali con finalità turistico ricreative per la durata di quattro mesi, per il periodo della stagione balneare, fissato con l’annuale ordinanza balneare della Regione Abruzzo. Nel dettaglio le concessioni messe a gara riguardano il litorale a nord della costa ortonese e sono tre per la posa numerica di ombrelloni e una nell’area spiaggia libera nei pressi del fiume Arielli denominata “Bau beach” e con destinazione specifica come spiaggia attrezzata per cani.

La documentazione e le informazioni relative al bando sono pubblicate sul sito del Comune di Ortona nella sezione avvisi; le domande dovranno essere presentate entro le ore 12 di giovedì 21 marzo.

Il secondo avviso riguarda il rilascio di 7 autorizzazioni all’esercizio del commercio in forma itinerante sulle aree demaniali marittime del territorio comunale di Ortona per la stagione balneare 2024. In questo caso le domande dovranno essere inviate entro il 31 marzo.