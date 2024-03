Cresce la spesa per le revisioni auto a Chieti: nel 2023 si è registrato un +8,2 per cento

Secondo i dati elaborati dall’Osservatorio Autopromotec su informazioni del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nel 2023 in Abruzzo sono stati spesi 29,5 milioni di euro per effettuare le revisioni auto nelle officine private autorizzate. Al confronto con il 2022, quando la spesa per le revisioni auto in regione era stata di 27,7 milioni, c’è stata una crescita del 6,5%. La provincia dell’Abruzzo che nel 2023 ha registrato la maggiore crescita della spesa per le revisioni auto rispetto al 2022 è Chieti (+8,2%), seguita da Pescara (+5,2%), Teramo (+4,5%) e L’Aquila (+4,4%).

Nel 2023 in Italia sono state 16.026.238 le revisioni auto effettuate nei centri privati autorizzati, in crescita del 7,7% sul 2022, quando erano state 14.877.795. L’incremento della spesa è stato dovuto unicamente all’aumento delle revisioni effettuate, dato che la tariffa per le revisioni eseguite nei centri privati autorizzati (54,95 euro, a cui bisogna aggiungere Iva, diritti da versare e costo per il versamento del bollettino) nel 2023 è rimasta invariata rispetto all’anno precedente.

Come a livello nazionale, anche in Abruzzo si è verificato un aumento del numero di revisioni effettuate: 372.774 nel 2023 contro le 350.799 del 2022.

La regione che nel 2023 ha registrato il maggiore incremento della spesa rispetto al 2022 è il Piemonte (+9,8%), seguita da Lombardia (+9,7%), Friuli-Venezia Giulia (+8,6%), Liguria (+8,4%), Umbria (+8,3%) e Campania (+8%). Più contenuti gli aumenti in Puglia (+5,8%), Calabria (+5,5%) e Basilicata (+5,2%).