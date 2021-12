I problemi della Sevel al centro di un tavolo regionale: confronto con i sindacati sul futuro della fabbrica del Ducato

Dalla cancellazione di centinaia di contratti somministrati, alla necessità di investimenti nel sito della Val di Sangro: queste ed altre questioni riguardanti la Sevel di Atessa saranno al centro del tavolo regionale convocato dall'assessore alle Politiche del Lavoro, Pietro Quaresimale.

La riunione è in programma per il 9 dicembre, alle 10.30, nella sede dell'assessorato al Lavoro della Regione Abruzzo. Come si legge in una nota della Regione, "sono stati chiamati a partecipare i responsabili regionali metalmeccanici di Cgil, Cisl, Uil e Ugl che hanno intenzione di avviare con le istituzioni un confronto sul futuro produttivo e occupazionale della fabbrica del Ducato.