Sanitari spostati dagli ospedali di Lanciano e Ortona a Chieti: sit in davanti al "Renzetti"

Sit-in davanti all'ospedale Renzetti di Lanciano, sabato mattina, per protestare contro lo spostamento di infermieri e operatori socio sanitari dagli ospedali di Lanciano e di Ortona a Chieti per poter attivare posti letto aggiuntivi per malati Covid.

Alla manifestazione, convocata dai sindacati Nursind, Nursing Up e Cigl ha preso parte anche il sindaco di Lanciano Filippo Paolini. Nel dettaglio 17 infermieri e 10 Oss sono stati destinati temporanemanete al SS. Annunziata. La loro assenza, fanno sapere i sindacati, ha determinato l'accorpamento di reparti sia al Renzetti sia al Bernabeo di Ortona, dove le attività chirurgiche sono interrotte.

"Non si può chiudere un ospedale per mantenere una struttura Covid - ha dichiarato il sindaco di Lanciano all'Ansa -. Ho chiesto un incontro all'assessore regionale Nicoletta Verì. Assumano altre persone con fondi Covid. Il Ministero ha dato le direttive. Ci sono graduatorie, si prendano quelle. Accorpare Otorino e Chirurgia di Lanciano per portare personale a Chieti non mi sembra una cosa corretta di gestione in un momento difficile.Praticamente non si fa più niente e non si opera né a Lanciano né a Ortona, e si è costretti ad andare a Pescara. Chiariscano se siamo Dea di primo livello, e se sì manteniamo tutto. La Asl deve gestire l'emergenza con fondi che ci sono. Non si chiude un ospedale".