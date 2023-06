A Monteodorisio sono iniziati i lavori per l’installazione della fibra

Sono iniziati a Monteodorisio gli interventi di cablaggio del Gruppo Tim nell’ambito del Piano Italia 1 Giga per portare connessioni ultrabroadband in oltre 1.900 civici situati nelle aree del territorio comunale previste dal bando. Gli interventi infrastrutturali sono previsti dalla strategia nazionale per la banda ultra larga e finanziati per il 70% attraverso i fondi del Pnrr e per il 30% da investimenti del Gruppo Tim-

L’obiettivo è garantire entro il 2026, grazie alla posa di fibra ottica nella rete di accesso, una velocità di connessione di almeno 1 Gigabit/s in download e 200 Megabit/s in upload. Monteodorisio rientra appunto tra i comuni interessati dal vasto programma che, complessivamente, interessa 10 Regioni (Piemonte, Val d’Aosta, Liguria, Abruzzo, Molise, Sardegna, Umbria, Marche, Calabria e Basilicata) più le Province autonome di Trento e Bolzano.

“Sono cominciati in questi giorni a Monteodorisio i lavori per l’installazione della fibra di ultima generazione, che arriverà in ogni abitazione cittadina: si tratta sicuramente di un grande passo avanti nella digitalizzazione e nello sviluppo tecnologico del nostro paese – dichiara il sindaco di Monteodorisio Catia Di Fabio -. L’utilizzo della fibra risulterà una possibilità importante per chi lavora, per chi investe nel nostro territorio, per chi commercia e per i nostri studenti e le loro famiglie. I lavori proseguiranno e andranno avanti per qualche settimana, al termine delle quali le ditte incaricate a svolgere l’installazione faranno anche i dovuti lavori di ripristino manto stradale”.

“L’avvio a Monteodorisio degli interventi previsti dal Piano Italia 1 Giga - sottolinea Silvia Clausi Schettini, responsabile Field Operations Line Abruzzo e Molise di Tim - rappresenta un’importante tappa del processo di digitalizzazione di questo territorio che avrà una infrastruttura di Tlc moderna, al pari di quella delle grandi città italiane. Abbiamo già iniziato a cablare la zona adiacente la sede comunale e a breve saranno avviati i lavori nel centro città partendo da via Pietraguscio e via Vittorio Emanuele III e le loro traverse, per proseguire in zona Castello e Santuario Madonna delle Grazie e successivamente nelle aree limitrofe verso l’esterno (contrada Monte le Forche e via San Bernardi). Oltre alla copertura FTTH andremo ad incrementare la capacità di alcune stazioni radio base per potenziare la copertura 5G nel Comune”.