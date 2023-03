Spada nuovo presidente di Ascom-Abruzzo di Ortona: "Puntiamo in alto: la città merita un futuro migliore"

Punta su turismo, imprese e commercio il nuovo presidente di Ascom-Abruzzo di Ortona Massimo Spada.

“Ortona ha molti alleati: la sua storia, l’essere al centro di un polo nazionale vitivinicolo, le sue bellezze e tradizioni di città marinara - sottolinea il neo presidente - quindi il porto, i lidi balneari, le molteplici attività commerciali. Noi vogliamo far risplendere, esaltare e promuovere queste potenzialità".

A dare il via al nuovo direttivo dell’Ascom-Abruzzo di Ortona è il presidente regionale Angelo Allegrino: "Una squadra di commercianti, liberi professionisti e operatori turistici di Ortona. Sono convinto che nasceranno cose belle e durevoli. Ci anima questo spirito di volontà del fare, di includere opinioni, indicazioni e suggerimenti. Non siamo arroccati ma liberi di porre all’attenzione degli amici commercianti, e di tutti gli imprenditori e liberi professionisti le nostre proposte che siamo ben lieti di condividere con la cittadinanza. Ortona lo dico con affetto sincero, deve avere un ruolo di protagonista. Noi ci riusciremo con l’aiuto di quanti credono in questa prospettiva".

Alla riunione del nuovo direttivo Ascom-Abruzzo di Ortona hanno partecipato il presidente Massimo Spada, la vice presidente Simona Di Castelnuovo , Matteo D’Intino, presidente uscente, Enrico Fanaro, responsabile Regionale Ascom-Abruzzo per il Turismo, Fabio Palermo e Ruggero Veri, per il settore Bike , Paola Cardone e Giovanna Piccinino, per il turismo e strutture turistiche, Emiliano Ciamarone per accoglienza e città inclusiva.

Le proposte saranno illustrate a brevecon incontri, iniziative di conoscenza e coinvolgimento.