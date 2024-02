Il teatino Ivan Pantalone è il nuovo vicepresidente nazionale per le imprese in ambito sanitario

L’imprenditore teatino Ivan Pantalone è il nuovo vicepresidente nazionale per le imprese in ambito sanitario. Il 40enne teatino, presidente dell’ associazione dei fornitori ospedalieri di Abruzzo e Molise (Asfo), è stato disegnato su richiesta diretta della è presidente Sveva Belviso, con piena approvazione da parte del Consiglio nazionale.

La Federazione italiana fornitori in Sanità (Fifo), è l'associazione di categoria che rappresenta le piccole e medie imprese fornitrici di dispositivi medici. Aderente a Confcommercio Imprese per l’Italia e conta centinaia di aziende associate in tutta Italia assicurando una forte rappresentanza sui territori.

Si tratta della prima volta per un imprenditore abruzzese ai vertici dell’ente nazionale. “Da teatino sono particolarmente orgoglioso di poter rafforzare la rappresentanza del nostro territorio in ambito nazionale. Questa nomina - dice il neo vicepresidente Pantalone - rappresenta per me un enorme onore, oltre che onere, contribuire alla costante crescita della Federazione, nel pieno interesse delle aziende che rappresentiamo e che, ogni giorno, concorrono attivamente al corretto funzionamento dell’intero Sistema sanitario nazionale.

Ci tengo a ringraziare la presidente Belviso e l’intero consiglio nazionale per la fiducia accordatami e a rinnovare, anche in questa sede, la promessa d’impegno e dedizione che hanno caratterizzato finora la mia presidenza in Asfo Abruzzo-Molise.

“Insieme alla presidente e ai componenti del consiglio nazionale - prosegue Pantalone - stiamo lavorando per implementare una serie di attività per arricchire l’offerta per le aziende associate che possono e potranno sempre contare sulla piena tutela e rappresentanza a livello nazionale e locale e su un’ampia proposta di servizi di informazione, formazione, assistenza e consulenza dedicata alle imprese”.