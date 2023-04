Via Verde in sicurezza in attesa del Giro d'Italia: due milioni per gli interventi a difesa della costa teatina

La Regione Abruzzo stanzia 2,7 milioni per interventi in 11 comuni della costa. Come ha spiegato il sottosegretario alla presidenza, Umberto D’Annuntiis:

"Si tratta di finanziamenti che saranno destinati ad interventi urgenti in attesa delle risorse che verranno attribuite alla Regione Abruzzo dal programma Fsc 2021/27 e che consentiranno un intervento strutturale nelle zone più a rischio. Tale intervento strutturale - aggiunge - nella programmazione settennale precedente, effettuata dalla giunta D’Alfonso, era stato totalmente ignorato, destinando le risorse per altre interventi e lasciando la difesa della costa al suo destino".

In provincia di Chieti la ripartizione sarà in due tranche per il Comune di San Vito Chietino (175mila e e 500 mila euro), coinvolti anche Francavilla al Mare( 400.000 euro), Ortona (200.000 euro), Fossacesia (200.000 euro), Casalbordino (100.000 euro), Vasto (200.000 euro) e San Salvo (250.000 euro). Nel resto d'Abruzzo: Martinsicuro (200.000 euro), Alba Adriatica (200.000 euro), Roseto degli Abruzzi (200.000 euro) e Pineto (75.000 euro).

"Questa giunta regionale - ha concluso D’Annuntiis - interviene puntualmente, come da indicazioni dei Comuni e degli uffici, cercando di alleviare la problematica dell’erosione che ormai investe tutte le regioni. Due interventi, tra quelli finanziati, verranno effettuati sulla costa dei trabocchi per la protezione della 'via Verde', che sarà sede della grande partenza del Giro d’Italia".