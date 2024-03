Fibra ottica, lavori in corso a Fossacesia per la posa e l'installazione di infrastrutture per Internet veloce

Sono in corso i lavori per la posa e l'installazione di infrastrutture FTTH, le cosiddette "fibra fino a casa", nel territorio comunale di Fossacesia.

Lo comunica il sindaco di Fossacesia Enrico Di Giuseppantonio, che ha più volte sollecitato tali interventi soprattutto per permettere alle attività produttive, artigianali e turistiche di avere una connessione internet veloce. Il piano di investimento rientra nella Strategia nazionale per la banda ultra larga bando Italia 1 Giga, volto a garantire entro il 2026 una connettività a 1 Gigabit a 7 mln di numeri civici in Italia.

L'aggiudicataria per il Comune di Fossacesia è Tim spa, insieme a FiberCop, per conto della committente Infratel, società in house del ministero dello Sviluppo Economico.

"Le aree di intervento, ovvero di scavo per raggiungere poi tutto il territorio comunale - afferma il sindaco Di Giuseppantonio - sono via Coste Ospedale, viale San Giovanni in Venere, strada provinciale San Giovanni in Venere, Statale 16 Adriatica, via Finocchieto, via Lungomare, strada provinciale Pedemontana, Via Colle Pecorai, via vecchia Lanciano, via Lanciano, via delle Croci, via Fonte delle Cave, via Casone. Abbiamo raccomandato - conclude il sindaco - di mettere in sicurezza il cantiere di intervento per non lasciare potenziali pericoli per i pedoni e gli automobilisti e di ripristinare, secondo le disposizioni tecniche impartite dagli uffici comunali, il manto stradale in condizioni idonee e adeguate".